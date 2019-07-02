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Рада прошла половину поправок к проекту Избирательного кодекса

2 июля, 19:28

Из почти 4,6 тыс. поправок народные депутаты рассмотрели уже около 2,3 тыс.

Парламент. Может пополниться активистами, бывшими кавээнщиками и журналистами
Парламент. Может пополниться активистами, бывшими кавээнщиками и журналистами. Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Украинские парламентарии прошли уже половину поправок ко второму чтению проекта Избирательного кодекса (3112-1), который был принял в первом чтении в ноябре 2017 года.

К концу вечернего пленарного заседания Верховной Рады 2 июля народные депутаты продолжили рассматривать правки на пленарных заседаниях.

За время рассмотрения законопроекта во втором чтении члены прошли уже около 2,3 тысяч поправок из почти 4,6 тысяч.

Напомним, что рассмотрение проекта Избирательного кодекса в Верховной Раде началось 6 июня 2019 года.


Мы также писали, что в конце мая комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады одобрил законопроект по Избирательному кодексу, который был принят в первом чтении еще в 2017 году, для рассмотрения во втором чтении в сессионном зале. Председатель подкомитета заявил, что документ можно даже проголосовать на этой неделе при соответствующей политической воле.

Как рассказывал глава рабочей группы по вопросам подготовки нового Избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко, ни принятая в первом чтении редакция Кодекса, ни поданные четыре тысячи поправок не могли решить ряд проблем.

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Тег Верховная Рада, избирательный кодекс, поправка

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Источник:

Интерфакс-Украина

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