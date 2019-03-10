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Пять лет аннексии Крыма: президент Эстонии обратилась к Западу

Сегодня, 12:56

Эстонский лидер поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии и припомнила Европе печальную дату

Фото: Facebook
Пять лет аннексии Крыма: президент Эстонии обратилась к Западу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4ed/3ee/5c84ed3ee0498.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4ed/3ee/5c84ed3ee0498.jpg Политика Эстонский лидер поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии и припомнила Европе печальную дату

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала мировое сообщество не забывать об аннексии Россией Крыма. Об этом она написала в Twitter.

"Некоторые дни нужно не праздновать, но стоит их помнить. Сегодня пять лет с момента незаконной аннексии украинского Крыма Россией. Международное сообщество не может и не должно забывать", – говорится в заметке Кальюлайд.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Эстония, запад, аннексия, Кальюлайд

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