Пять новых народных депутатов от "Слуги народа" приняли присягу

REUTERS/Gleb Garanich

Пять народных депутатов Украины из партии "Слуга народа" приняли присягу.

Во вторник утром, 3 сентября, после открытия второй сессии Верховной Рады IX созыва присягу народного депутата приняли Анатолий Остапенко (включенный в избирательный список "Слуги народа" под № 130), Татьяна Цыба (№ 131), Иван Калаур (№ 132), Юлия Гришина (№ 133), Ольга Руденко (№ 134).

Как сообщалось, 2 сентября Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке партии "Слуга народа" вместо сложивших 29 августа полномочия нардепов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова в связи с назначением членами Кабинета министров Украины.

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Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 нардепов.

Во фракцию "Слуга народа" входят 254 народных депутата.

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада IX созыва рассмотрит законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что 29 августа законопроект поддержали 363 нардепа, поэтому завтра рассчитывает не менее чем на 300 голосов для принятия документа в целом.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим в сессионном зале.

Видео онлайн-трансляции заседания Верховной Рады также можно посмотреть на сайте "Сегодня".

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