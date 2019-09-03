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Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

3 сентября, 01:09

Депутаты должны принять закон о снятии неприкосновенности

Во вторник, 3 сентября, Верховная Рада IX планирует рассмотреть один из наиважнейших законопроектов, который обещали принять нардепы уже нескольких созывов. 

Речь идет о проекте закона № 7203 о внесении изменений в Конституцию относительно ограничения депутатской неприкосновенности.

Сайт "Сегодня" будет вести онлайн трансляцию пленарного заседания.

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Напомним, что в Раде нового созыва фактическое монобольшинство провластной партии "Слуга Народа". Но за принятие этого законопроекта на первом заседании Рады 29 августа проголосовали 363 нардепа.

"Я очень надеюсь, что мы будем оставаться последовательными в своих позициях, последовательными в своих обещаниях, которые мы давали своим избирателям – почти все политические силы и депутаты, которые сегодня в Верховной Раде девятого созыва обещали это сделать. И я надеюсь, что, наконец, эти принципы и эти ожидания у наших избирателей мы сможем оправдать", – сказал Разумков.

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Напомним, "Сегодня" внимательно следят за происходящим в сессионном зале и сообщают все подробности с фото и видео.

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов при минимально требуемых 226.

Напомним, 29 августа состоялось торжественное открытие первой сессии Верховной Рады Украины IX созыва по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

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Источник: Сегодня

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