Не войной, так газом: как Кремль подрывает энергетическую безопасность Украины

"Газпром" проиграл "Нафтогазу": российский монополист должен выплатить Украине $4,63 млрд потерянных на транзите по условиям подписанного еще в 2009 году правительством Юлии Тимошенко газового контракта. Такое решение вчера вынес Стокгольмский арбитраж. Это безусловно победа Киева и в пресс-службе "Нафтогаза" сразу же похвалились, что в пересчете на одну украинскую семью $4,63 млрд – это 5 тыс грн. А вот вчерашний визит канцлера Австрии Себастьяна Курца в Москву для переговоров с Владимиром Путиным остался за кадром. Хотя именно после встречи с российским президентом Курц заявил, что Вена положительно относится и поддерживает строительство "Северного потока-2".

В марте правительство Германии намерено выдать финальное разрешение на постройку трубы. Об этом на днях заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. В середине декабря власти федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания уже одобрили строительство "Северного потока-2" на части континентального шельфа Германии. Конечно, свое "да" еще должны сказать Финляндия, Швеция и Дания. А парламент последней уже принял закон, запрещающий прокладку российской трубы через свои территориальные воды. Правда, в "Газпроме" уже разработали обходной маршрут. По информации источников "Сегодня" в "Нафтогазе" и Еврокомиссии, с вероятностью на 80-90% Москве удастся получить все разрешения и начать строительство "Северного потока-2". В связке с "Турецким потоком", который уже строится, "Газпром" будет контролировать 100% поставок газа в Европу с Востока, а объемы транзита через украинскую ГТС могут оказаться ниже себестоимости содержания трубы.

Системная работа не ведется

"Знаете, я думаю, с вероятностью на 90% Россия таки достроит "Северный поток-2, – так на вопрос корреспондента сайта "Сегодня" на полях Мюнхенской конференции по безопасности ответил украинский чиновник из "Нафтогаза". – Плохо ли это для Украины? Очень плохо. Но хуже всего то, что системно ни президент, ни правительство ничего не делают, чтобы переубедить европейцев не плясать под дудку Москвы".

Стоит отметить, что ни на правительственном, ни на парламентском уровнях системная работа с европейскими партнерами по противодействию строительства второй нитки "Северного потока" не ведется. А на закрытом ужине немецкого и российского бизнеса, который на полях Мюнхенской конференции за свои деньги организовали русские, вопрос "Северного потока-2" очень даже обсуждался, причем в негативном для Украины ключе.

Не так давно глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил: "По нашей информации, уже в марте правительство Германии планирует выдать окончательное разрешение на строительство "Северного потока-2". Украинский парламент должен максимально быстро сформировать критерии отбора победителя в конкурсе на совместное управление ГТС Украины. Нам срочно нужен голос иностранного партнера в Европе, который будет помогать лоббировать, чтобы транзит остался в Украине".

В статье "Обходные пути: как Россия хочет лишить Украину статуса главного транзитера газа в Европу" сайт "Сегодня" уже писал, что в реализации проекта "Северный поток-2" участвуют французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и германские Uniper и Wintershall. Газопровод протяженностью1200 км по дну Балтийского моря через территориальные воды Дании, и экономические зоны Финляндии и Швеции напрямую соединит Россию и Германию. Пока кремлевскому проекту противится лишь одна Дания: в ноябре 2017-го датский парламент принял закон, запрещающий прокладку трубы через ее территориальные воды. Но в "Газпроме" уже разработали обходной маршрут.

"Да, датский участок придется обойти. Финляндия и Швеция как бы не поддерживают проект, но возразить не могут, потому что есть "Северный поток-1", трасса которого ними согласована. Трасса "Северного потока-2" пролегает параллельно в том же коридоре. То есть, у Финляндии и Швеции, по сути, нет аргументов, почему нужно возражать, если они ничего не имели против по "Северному потоку-1". Сейчас Финляндия и Швеция, просто тянут время, не предоставляя свое финальное разрешение, хотя понятно, каким оно будет", – сказал сайту "Сегодня" президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Еще летом прошлого года директор энергетического департамента министерства экономики и труда Финляндии Лииза Ханкинхеймо заявила, что у них нет претензий к газопроводу "Северный поток-2" и прокладка трубы в водах Финляндии начнется в середине 2018 года. Вслед за Копенгагеном об отсутствии претензий к кремлевскому проекту заявили и в Стокгольме. "У нас очень маленькие юридические возможности препятствовать, даже если бы мы хотели. Может быть у "Северного потока-2" есть отрицательные последствия для энергетической безопасности ЕС, но юридических оснований сказать "нет" у нас нет", – заявлял посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

Вначале февраля после переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем (австрийская компания OMV, кстати, тоже вложилась в московский проект второй нитки "Северного потока") Петр Порошенко заявил: "Наличие проекта "Северный поток-2" в значительной мере является проектом политическим, который не имеет экономического смысла. Мы уверены, что будет достаточно сил, чтобы обеспечить единство ЕС и найти такие позиции, которые позволят сделать экономику ЕС более конкурентоспособной", пригласив австрийские компании для участия в конкурсе по менеджменту украинской ГТС.

Проще говоря, Петр Порошенко заявил о консорциуме по управлению украинской ГТС, о которой на днях говорил и Андрей Коболев. Но стоит напомнить, что каких-то десять лет назад до двух газовых войн и до того, как Россия аннексировала Крым и пошла против Украины войной на Донбассе, тогдашняя украинская власть всерьез рассматривала возможность создания газотранспортного консорциума с Москвой.

"Теперь давайте вспомним: я подписал с Путиным и Шредером (летом 2002 года – Авт.) соглашение о создании консорциума по нашей трубе. К нам с удовольствием были готовы присоединиться Франция и Италия. Что у нас в Украине тогда возникло? Та меня обвинили во всех смертных грехах, что я страну продаю – что главное наше богатство – трубу продаю. А как мы сейчас будем убеждать Германию в ненужности "Северного потока"? Меркель заявила: "Нет, надо". А они деньги считают", – заявил на прошлой неделе на Балтийско-Черноморском форуме второй украинский президент Леонид Кучма.

Меркель дала добро

В пятницу 16 февраля после переговоров с польским премьером Матеушем Моравецким канцлер Германии Ангела Меркель действительно заявила, что строительство "Северного потока-2" не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. По ее словам, Берлин рассматривает газопровод "Газпрома" исключительно как бизнес-проект.

"Россия провела успешное лоббирование проекта "Северный поток-2" в ЕС и в Германии в частности. Он играет некую экономическую роль для восточно-немецкой экономики, там создаются рабочие места и есть целая группа поддержки в бизнесе и политике, которая хотела бы, чтобы этот газопровод был построен. Ну и, конечно же, присутствует некая геополитическая наивность немецкой элиты по сути этого проекта для России и что за ним стоит. В свое время я уже критиковал "Северный поток-1", который мне кажется, в чем-то подготовил аннексию Крыма и российскую интервенцию на Донбасс. Если вторая ветка "Северного потока" будет построена, это еще больше развяжет руки Москве", – сказал сайту "Сегодня" старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

Но не все в Германии разделяют мнение Ангелы Меркель. На прошлой неделе семь депутатов Бундестага и Европарламента из ХДС, ХСС, "Партии зеленых" и Свободной демократической партии выступили против строительства "Северного потока-2". По их мнению, реализация российского проекта приведет к расколу ЕС, а новое правительство Германии должно открыто заявить о своей позиции.

Прав был Леонид Кучма, когда говорил, что немцы умеют считать деньги, как, в общем, французы и австрийцы. Наверное, именно поэтому европейские компании, участвующие в проекте "Северный поток-2", больше не дают денег на его строительство. Хотя российские СМИ пишут, что европейские партнеры "Газпрома" уже профинансировали проект на $3-4,75 млрд (точной цифры российский монополист не дает). Сейчас, по словам экспертов, "Газпром" самостоятельно финансирует строительство "Северного потока-2" и, если российскому монополисту вдруг не хватит денег, то средства можно привлечь в виде кредитов если не в европейских, то в китайских банках.

Такой расклад для Украины выглядит очень печальным. Даже Еврокомиссия, которая в прошлом ноябре одобрила предложение о распространении требований Третьей газовой директивы на все газопроводы из третьих стран, не может заблокировать строительство "Северного потока-2". Хотя по правилам Европейского энергетического союза, созданного в 2015 году, энергетический рынок ЕС должен быть максимально прозрачным, а источники поставок – диверсифицированными.

"Это та угроза, которая недооценивается в Европе. В случае реализации и "Северного потока-2" и "Турецкого потока", плюс существующие "Северный поток" и "Ямал-Европа" – "Газпром" получает 100% монополию на газотранспортные услуги по поставкам 100% газа в Европу с восточного направления. Единственная неподконтрольная "Газпрому" система – украинская, но ее выключают по транзиту", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Гончар.

По его словам, только Штаты сейчас могут заблокировать строительство второй нитки "Северного потока". Но, по словам одного из бывших украинских министров, с которым корреспондент сайта "Сегодня" пообщался на полях Мюнхенской конференции по безопасности, США по этому вопросу выключились из процесса давления на Евросоюз.

"Да, есть так называемый санкционный закон CAATSA (который прошлым летом Конгресс принял в ответ на вмешательство России в американские президентские выборы – Авт.). Он предусматривает санкции против "Северного потока-2". Точнее, санкции против компаний-подрядчиков (которые сотрудничают с "Газпромом" по глубоководной укладке труб – Авт.). Но вы видите, что Вашингтон не особо спешит применять эти санкции. Чтобы не получилось так, что Москва начнет строительство газопровода, а США заявят о санкциях. Но закон обратной силы не имеет…", – подчеркивает один из бывших украинских министров.

По мнению Андреаса Умланда, возможно Дональд Трамп лично не хочет идти на конфронтацию с Владимиром Путиным по этому вопросу.