Работу ОСД и ОСМЭ во время судейских конкурсов сравнить нельзя – замглавы ВККСУ Станислав Щотка

По словам заместителя Председателя ВККСУ, конкурсы в Верховный Суд и Высший атикорупцийный суд также некорректно будет сравнивать

Фото: facebook.com/vkksu.

Работу ОСД и ОСМЭ во время судейских конкурсов сравнить нельзя – замглавы ВККСУ Станислав Щотка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/257/b0b/5c9257b0b52a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/257/b0b/5c9257b0b52a0.jpg 2019-03-20T17:16:13+02:00 Политика По словам заместителя Председателя ВККСУ, конкурсы в Верховный Суд и Высший атикорупцийный суд также некорректно будет сравнивать

Проводя судебную реформу, в Украине пытались запустить качественные процедуры, фильтры, которые не будут пропускать нечестных кандидатов или судей, и вытеснять случайных. Ведь в здоровой среде некомфортно больному организму - иммунитет уничтожит его.

Об этом сказал заместитель председателя ВККС Станислав Щотка в интервью изданию ЛБ, комментируя конкурсы, которые недавно завершила Комиссия на должности судей Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда.

"Мы (комиссия) пытаемся ввести такие процедуры, способы прихода в профессию, чтобы общество видело, кто заходит. Законодательство так прописано, что мы должны поставить судьям неудобные вопросы, а они должны на них ответить. Конечно, без политизированности, этот процесс происходил бы спокойнее", – сказал Станислав Щотка.

По словам заместителя Председателя ВККСУ, конкурсы в Верховный Суд и Высший атикорупцийный суд, так же как работу двух органов, которые помогали в оценке кандидатов, – Общественного совета добродетели (ОСД) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) – сравнивать нельзя.

Опыт по формированию и работы на уровне государства общественного совета, состоящий из экспертов из разных стран, является уникальным для мира, однако в Украине такое сотрудничество оказалась удачным - как ВККСУ, так и представители ОСМЭ ее оценивают положительно и без политической ангажированности.

"Представители ОСМЭ были "вооружены" информации из различных источников. И это чувствовалось во время общения с ними, судя по тому, как они были проинформированы о кандидатах. Хотя было заметно их критическое мышление. Они анализировали представленную им информацию. Не выглядело, что они были ангажированы теми органами, от которых получали данные", – отметил Щотка.

Сотрудничество с общественным советом, состоящим из украинских экспертов – ОСД, по словам Щотки, было плодотворным, однако чувствовался в их заявлениях политический окрас.

"Если встать на защиту ОСД, можно предположить, что они хотят несколько гиперболизировать ситуацию. То есть вывести ее на самый высокий уровень критичности. А потом понижать градус до определенной степени. Хотя реальность – несколько сложнее. Видим иногда политическую окрашенность в высказываниях или в поступках тех или иных активистов", – сказал член Комиссии.

Щотка в своем интервью опроверг комментарий одного из членов Общественного совета добродетели о непонятности выставления во время конкурсов баллов и отметил, что прежде чем сделать вывод, Комиссией изучались все факты в совокупности по миллиметру.

"Видите, выставлены разные баллы. У кого-то 74 или 61. Каждый из уровней разбивался на так называемые подуровни: высокий низкий, высокий средний, высокий высокий. Для выставления баллов мы учитывали общие качества кандидата, выводы психологов и тому подобное. Мы оценивали каждый критерий, каждый аспект по миллиметру. Вся наша работа транслировалась вживую в youtube. Я убежден, что те кандидаты, которых я рекомендовал, будут работать достойно", – сказал он.

Напомним, что 6 марта 2019 ВККСУ завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного Суда и назвала его победителей. Среди 78 победителей конкурса – 54 судьи (69%), 14 – научных работников (18%), 7 – адвокатов (9%), 3 – с совокупным стажем (4%). В тот же день ВККСУ объявила победителей в Высший антикоррупционный суд. В Апелляционную палату этого суда вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% – судьи, 50% – адвокаты и ученые. К первой инстанции – 27 победителей конкурса, 40% из которых имеют опыт работы адвокатами и учеными, 60% – судьями. Высший совет правосудия 18 марта 2019 решила, что рекомендует Президенту с назначением 10 и 25 победителей конкурса в этот суд соответственно.

Напомним, эксперты проекта Европейской Союза "ПРАВО-Justice" отмечают, что Украина минимизировала политическое влияние на судебную власть. Отныне судьи назначаются только по результатам процедуры сложного конкурсного отбора.

Кроме того сообщалось, что доверие украинцев, которые были участниками судебных заседаний в 2018 году, увеличилась в два раза по сравнению с 2017 годом – до 34%.

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