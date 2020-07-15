Рада готовится объявить местные выборы в Украине

Для депутатов это последняя пленарная неделя этим летом

Верховная Рада на сегодняшнем заседании может объявить проведение местных выборов в Украине, а также рассмотрит проект постановления о новом районировании страны (районов будет меньше, но станут крупнее).

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Перед тем, как объявлять выборы в Украине, депутатам сначала нужно будет утвердить решение Кабинета министров об образовании и ликвидации районов в Украине. Их было 490, а теперь станет 129.

После этого Рада проголосует за проект постановления о назначении выборов на 25 октября. Примечательно, что выборы депутатов в ликвидированных районах проводиться не будут.

Также в повестке дня несколько вопросов, касающихся непосредственно деятельности парламента: об основаниях отсутствия нардепов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов ВР; изменения в закон о статусе народного депутата; изменения в положение о помощниках депутата и постановление о финансировании деятельности нардепа; относительно плана работы Рады на осень; относительно графика проведения пленарных заседаний.

В тренде Рада проведет два внеочередных заседания подряд: что рассмотрят депутаты

Депутаты рассмотрят законопроекты о медиации №3504, 3504-1, важные законопроекты об оборонных закупках №2398-д, о разведке №2412-д, о деятельности Службы внешней разведки №2414-д.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 июля Верховная Рада принял закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кто старше 21 года. А на расположение игорных заведений на улицах городов введут ограничения. Так, залы игровых автоматов разрешат только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

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