Рада избавила ВСУ от устаревшего Строевого устава: что это значит

Закон был принят для внедрения стандартов НАТО в украинскую армию

/ Фото: Сегодня

Верховная Рада избавила Вооруженные силы от устаревшего Строевого устава, признав соответствующий закон утратившим силу. Соответствующее решение поддержали за основу и в целом 300 и 278 депутатов соответственно.

Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, докладывая по законопроекту №2466, отметила, что документ разработан с целью нормативно-правового регулирования подзаконными нормативно-правовыми актами вопросов, которые в настоящее время регулируются в соответствии со Строевым уставом ВСУ, утвержденного законом Украины "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины". Его принятие позволит привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие со стандартами НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, регулируемым Строевым уставом.

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Так, Кабинету министров до 1 марта 2020 поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим законом, предусмотрев полномочия Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

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Данный закон вступает в силу с 1 марта 2020 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2019 года Рада ввела новые звания в армии. Новый закон приводит воинские звания к стандартам НАТО, но для офицеров ничего не меняется. Зато больше не будет в Вооруженных силах Украины легендарных прапорщиков.

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Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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