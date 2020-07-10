Рада может назначить главу НБУ уже в понедельник: стали известны детали

Верховная Рада Украины может в понедельник провести внеочередное пленарное заседание, на котором рассмотрит кадровые вопросы: назначение главы НБУ, главы Антимонопольного Комитета и вице-премьер-министра по вопросам ВПК.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

"На этой неделе мы постараемся решить кадровые вопросы по главе НБУ, главе Антимонопольного комитета, по вице-премьеру по вопросам ВПК. Думаю, они будут решены до пятницы. Но не исключено, у нас будет внеочередное заседание в 14.00 в понедельник, на котором мы рассмотрим", - сказал Александр Качура.

Народный депутат дал понять, что проведение внеочередного заседания будет зависеть от того, как фракция отреагирует на предложенные кандидатуры на должность главы НБУ.

"У нас будет встреча фракции (с кандидатом в главы НБУ) после последних уже консультаций. И потом уже будем решать, как дальше", - сказал Александр Качура.

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При этом он отказался назвать имя кандидата, отметив, что "пока не готов".

"Нет еще окончательного варианта. Есть несколько кандидатов. Но мы будем встречаться с одним, который будет определен после консультаций", – сказал Александр Качура.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины 2 июля.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины. В интервью сайту "Сегодня" Марченко поделился своим видением кандидата на важный пост. По его мнению, такой человек должен обладать "дипломатическим талантом".

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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