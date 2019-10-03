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Рада меняет закон о столице, а суд слушает "газовое дело" Онищенко: топ-темы дня

3 октября, 10:05

Шокин хочет восстановиться в должности генпрокурора, а в Житомире проходит Форум регионов

Фото: М. Палинчак

Фото: М. Палинчак

Верховная Рада продолжает пленарные заседания. В планах – рассмотрение проблемы формирования прожиточного минимума, внесение изменений в законы о применении регистраторов расчетных операций, а также детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Кроме того, будут заслушаны проекты о незаконном обогащении и внесении изменений в закон о столице Украины.

В Житомире проходит VIII заседание Украинско-белорусского консультативного совета. А в рамках Второго форума регионов состоится встреча министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко.

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В Соломенском райсуде Киева состоится судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта по т.н. "газовому делу" нардепа Александра Онищенко .

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Рада меняет закон о столице, а суд слушает "газовое дело" Онищенко: топ-темы дня
Фото: М. Палинчак

Кассационный административный суд Верховного суда Украины рассмотрит иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности .

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" писали об острых дискуссиях вокруг "формулы Штайнмайера" и резком ослаблении гривни.

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Житомир Верховная Рада онищенко закон о столице кассовые аппараты газовое дело обогащение Форум регионов

Источник: Сегодня

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