Острые дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера" и резкое ослабление гривни: итоги дня

/ Фото: пресс-центр НБУ

Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Украинские власти одобрили "формулу Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование на Донбассе. В Еврокомиссии считают, что согласование этой "формулы" является важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений.

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Киев ведет переговоры с Москвой и игнорирует заявления боевиков из подконтрольных Кремлю оккупационных администраций на Донбассе. Об этом, комментируя слова главарей террористов "ДНР/ЛНР" о том, что Киеву якобы не вернут ныне неподконтрольный участок границы с Россией на востоке, сказал глава комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко.

На 1429,7 млн долларов население в сентябре продало банкам наличной валюты и купило на 1340,9 млн долларов. Таким образом в сентябре чистая продажа валюты составила 88,8 млн долларов, в то время как июле и августе наблюдалась чистая покупка (на 93,7 млн долларов и 97,0 млн долларов соответственно).

Верховная Рада приняла закон, который:

меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции. Руководить деятельностью НАПК вместо его членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров;

отменяет государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Паломники-хасиды, праздновавшие Новый год по иудейскому календарю (Рош-ха-Шана) в Умани Черкасской области, организованно выезжают из города. В этом году приехали около 27 тысяч паломников из 8 стран.

Правительство распорядилось не применять штрафы к собственникам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации, до того, пока не будет найдено решение, как выйти из ситуации с этой категорией собственников.

Авиакомпания SkyUp с 9 ноября запустит рейсы из Львова в Париж (аэропорт Бове). В то же время, она осенью приостановит регулярные рейсы Киев-Ницца и Харьков-Париж.

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13 человек экстрадировали в 2018-2019 годах из Украины в Россию. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Выполнено лишь 2% необходимых работ по разминированию в Украине за пять последних лет. Об этом сообщил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко

Экономика

Ослабил на 30 копеек до 24,86 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 3 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 2 октября.

Составили 67,9 млрд грн доходы государственного бюджета в сентябре, что на 7,3% ниже плана и на 1% выше показателя за сентябрь 2018 года. Общий фонд госбюджета в сентябре получил 56,75 млрд грн, отставание от плана составило 10,6%, а от аналогичного прошлогоднего показателя – на 1,4%.

На 15,5% ниже плана оказались в сентябре поступления от таможни в госбюджет, – 26,6 млрд грн, что на 12,6% меньше сентября-2018.

В тренде Водителей в Украине обязали включать фары днем

Налоговые поступления в госбюджет в сентябре обеспечили доходы в размере 27,94 млрд грн, что на 6,5% ниже плана и на 12,7% больше к сентябрю-2018.

Выросло до 11,95 млрд грн в сентябре с 11,35 млрд грн в августе бюджетное возмещение НДС.

Доходы местных бюджетов выросли в сентябре на 14,3% по сравнению с прошлогодним показателем, но были на 1,4% ниже ожидаемого уровня – 22,17 млрд грн.

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Верховная Рада приняла в целом законопроект, которым совершенствуется порядок лицензирования хозяйственной деятельности в Украине.

Минфин впервые провел аукцион по размещению ОВГЗ на платформе Bloomberg. В государственный бюджет привлечено 77 млн грн.

Произвели 235,1 тыс. тонн сахара украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа. Об этом сообщили в ассоциации "Укрцукор". Переработано 1,7 млн тонн сахарной свеклы.

Нацбанк разрешил банкам до 12 января 2020 года принимать к исполнению документы на перевод средств с реквизитами по прежним стандартам – "код банка" и "счет".

Увеличился на 1,3% транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 66,3 млрд кубометров.

Добыча природного газа в январе-августе увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,9 млрд куб. м. При этом предприятия "Нафтогаза Украины" увеличили добычу на 0,04%, а другие нефтегазодобывающие компании – на 4,4%.

Вместо 26 региональных таможен их будет 16 – Кабинет министров принял постановление об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы.

Мир

Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 млн долларов. Речь идет о продаже 150 ракет и двух пусковых установок.

ВТО ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 и 2020 годах на фоне эскалации напряженности в торговле между США и Китаем. В 2019 году объем мировой торговли товарами должен вырасти на 1,2% (вместо 2,6% в апрельском прогнозе), что может стать худшим результатом с 2009 года. Прогноз на 2020 год был ухудшен с 3% до 2,7%.

Южнокорейская компания Samsung прекратила производство мобильных телефонов в Китае из-за усиления конкуренции со стороны местных конкурентов на крупнейшем в мире рынке смартфонов.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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