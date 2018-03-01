Депутаты с третьей попытки поддержали рассмотрение документа по сокращенной процедуре

Верховная Рада начала создание Антикоррупционного суда, включив в повестку дня законопроект о создании Антикоррупционного суда. "За" проголосовали 259 народных депутатов.

Вместе с президентским законопроектом в повестку были внесены и альтернативные. Сразу после включения в повестку, парламент начал рассмотрение этого законопроекта. Рассмотрение документа проходит по сокращенной процедуре.

Депутаты дважды не поддержали предложение спикера Верховной Рады Андрея Парубия рассматривать документ по сокращенной процедуре, но с третьего раза смогли набрать 155 голосов "за".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Закон об Антикоррупционном суде: Порошенко объяснил позицию Украины

Также в повестку парламента были включены проекты обращений Верховной Рады в международные организации касательно оккупации Крыма и политических узников в России.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как Антикоррупционный суд поможет экономике. Премьер призвал прислушаться к советам международных экспертов и создать независимый суд.

Ранее в МВФ четко заявили, какой закон об Антикоррупционном суде должна принять Украина. Отмечается, что Рада должна рассмотреть законопроект с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой МВФ обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии.