Рада назначила 14 новых членов ЦИК (дополнено)

Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, поддержав представленные президентом Украины кандидатуры.

Верховная Рада провела голосование по каждому из кандидатов, представленных президентом.

Алла Басалаева – получила 280 голосов в сессионном зале.

Наталья Бернацкая – 307.

Михаил Вербенский – 286.

Андрей Евстигнеев – 309.

Ирина Ефремова – 307.

Ольга Желтова – 305.

Олег Конопольский – 288.

Светлана Кустовая – 306.

Ольга Лотюк – 296.

Виталий Плукарь – 302.

Евгений Радченко – 289.

Татьяна Слипачук – 317.

Леонтий Шипилов – 308.

Татьяна Юзькова – 307.

Как сообщалось, немногим ранее на заседании парламента депутаты уволили старый состав Центризбиркома в связи с истечением срока их полномочий на должностях членов Комиссии.

Как известно, на днях Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.