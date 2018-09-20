Рада назначила 14 новых членов ЦИК (дополнено)
Депутаты отдельно по каждому кандидату в члены Комиссии провели голосование
Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, поддержав представленные президентом Украины кандидатуры.
Верховная Рада провела голосование по каждому из кандидатов, представленных президентом.
- Алла Басалаева – получила 280 голосов в сессионном зале.
- Наталья Бернацкая – 307.
- Михаил Вербенский – 286.
- Андрей Евстигнеев – 309.
- Ирина Ефремова – 307.
- Ольга Желтова – 305.
- Олег Конопольский – 288.
- Светлана Кустовая – 306.
- Ольга Лотюк – 296.
- Виталий Плукарь – 302.
- Евгений Радченко – 289.
- Татьяна Слипачук – 317.
- Леонтий Шипилов – 308.
- Татьяна Юзькова – 307.
Как сообщалось, немногим ранее на заседании парламента депутаты уволили старый состав Центризбиркома в связи с истечением срока их полномочий на должностях членов Комиссии.
Как известно, на днях Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.
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