Рада назначила 14 новых членов ЦИК (дополнено)

Сегодня, 17:24

Депутаты отдельно по каждому кандидату в члены Комиссии провели голосование

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии, поддержав представленные президентом Украины кандидатуры.

Верховная Рада провела голосование по каждому из кандидатов, представленных президентом.

  • Алла Басалаева – получила 280 голосов в сессионном зале.
  • Наталья Бернацкая – 307.
  • Михаил Вербенский – 286.
  • Андрей Евстигнеев – 309.
  • Ирина Ефремова – 307.
  • Ольга Желтова – 305.
  • Олег Конопольский – 288.
  • Светлана Кустовая – 306.
  • Ольга Лотюк – 296.
  • Виталий Плукарь – 302.
  • Евгений Радченко – 289.
  • Татьяна Слипачук – 317.
  • Леонтий Шипилов – 308.
  • Татьяна Юзькова – 307.

Как сообщалось, немногим ранее на заседании парламента депутаты уволили старый состав Центризбиркома в связи с истечением срока их полномочий на должностях членов Комиссии.

Как известно, на днях Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.
Рада, комиссия, депутаты, ЦИК

Вы сейчас просматриваете новость "Рада назначила 14 новых членов ЦИК (дополнено)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

фото из открытых источников

Это не историческое голосование: политолог критически оценил 321 голос за курс Украины на ЕС и НАТО

Сегодня, 14:10

Бурные эмоции уместны лишь после окончательной победы, считает эксперт

Политика

Фото: архив

Рада сделала еще один шаг к отмене депутатской неприкосновенности (дополнено)

Сегодня, 14:25

Теперь депутатов ждет продолжение работы над документом, после чего будет окончательное решение
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Порошенко: Голосование за изменения в Конституцию – это удар под дых "пятой колонне"

Сегодня, 12:55

Глава государства считает, что Украина страхует себя на будущее от любых неожиданностей  

Политика

Петр Порошенко. Фото: архив

Планы Путина провалились: главные заявления Порошенко в послании к Раде

Сегодня, 12:29

Глава государства отметил, что страну не сдали агрессору, и назвал основные достижения за последние годы
Загрузка...