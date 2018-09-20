Рада уволила старый состав Центризбиркома

Народные депутаты взялись за Центральную избирательную комиссию и сделали первый важный шаг

Верховная Рада уволила старый состав Центральной избирательной комиссии из 13 человек. 278 народных депутатов на заседании парламента поддержали соответствующий проект постановления №4789-д.

Парламентарии сделали первый шаг к изменению состава ЦИК – из старого состава уволены 13 из 15 членов комиссии. Теперь будет голосование по новым кандидатам.

С должности члена ЦИК уволены:

Тамара Астахова;

Юрий Данилевский;

Игорь Жиденко;

Татьяна Лукаш;

Андрей Магера;

Александр Осадчук;

Михаил Охендовский;

Бронислав Райковский;

Жанна Усенко-Черная;

Александр Чупахин;

Юлия Швец;

Александр Шелестов;

Валерий Шелудько.

Как известно, на днях Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.

Напомним, на прошлой сессии, в начале июля, Рада провалила изменение состава ЦИК из отсутствия голосов в зале. Парубий отметил кризис в сессионном зале и указал на угрозу будущим выборам. Отметим, что главной проблемой в изменении состава Центризбиркома является представление президента Украины с 14 именами на 13 мест.