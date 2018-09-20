Рада уволила старый состав Центризбиркома
Народные депутаты взялись за Центральную избирательную комиссию и сделали первый важный шаг
Верховная Рада уволила старый состав Центральной избирательной комиссии из 13 человек. 278 народных депутатов на заседании парламента поддержали соответствующий проект постановления №4789-д.
Парламентарии сделали первый шаг к изменению состава ЦИК – из старого состава уволены 13 из 15 членов комиссии. Теперь будет голосование по новым кандидатам.
С должности члена ЦИК уволены:
- Тамара Астахова;
- Юрий Данилевский;
- Игорь Жиденко;
- Татьяна Лукаш;
- Андрей Магера;
- Александр Осадчук;
- Михаил Охендовский;
- Бронислав Райковский;
- Жанна Усенко-Черная;
- Александр Чупахин;
- Юлия Швец;
- Александр Шелестов;
- Валерий Шелудько.
Как известно, на днях Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.
Напомним, на прошлой сессии, в начале июля, Рада провалила изменение состава ЦИК из отсутствия голосов в зале. Парубий отметил кризис в сессионном зале и указал на угрозу будущим выборам. Отметим, что главной проблемой в изменении состава Центризбиркома является представление президента Украины с 14 именами на 13 мест.
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