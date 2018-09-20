Рада уволила старый состав Центризбиркома

Сегодня, 16:34

Народные депутаты взялись за Центральную избирательную комиссию и сделали первый важный шаг

Верховная Рада. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Верховная Рада. Фото: "Сегодня"

Верховная Рада уволила старый состав Центральной избирательной комиссии из 13 человек. 278 народных депутатов на заседании парламента поддержали соответствующий проект постановления №4789-д.

Парламентарии сделали первый шаг к изменению состава ЦИК – из старого состава уволены 13 из 15 членов комиссии. Теперь будет голосование по новым кандидатам.

С должности члена ЦИК уволены:

  • Тамара Астахова;
  • Юрий Данилевский;
  • Игорь Жиденко;
  • Татьяна Лукаш;
  • Андрей Магера;
  • Александр Осадчук;
  • Михаил Охендовский;
  • Бронислав Райковский;
  • Жанна Усенко-Черная;
  • Александр Чупахин;
  • Юлия Швец;
  • Александр Шелестов;
  • Валерий Шелудько.

Как известно, на днях Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек. Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.

Напомним, на прошлой сессии, в начале июля, Рада провалила изменение состава ЦИК из отсутствия голосов в зале. Парубий отметил кризис в сессионном зале и указал на угрозу будущим выборам. Отметим, что главной проблемой в изменении состава Центризбиркома является представление президента Украины с 14 именами на 13 мест.
Рада, комиссия, увольнение, депутаты, ЦИК

Вы сейчас просматриваете новость "Рада уволила старый состав Центризбиркома". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Послание Порошенко к Раде: видео

Сегодня, 11:09

Депутаты заслушают выступление главы государства, а потом возьмутся за работу по важным законопроектам

Политика

Фото: AFP

Закон об увеличении числа членов ЦИК вступил в силу

Сегодня, 09:54

Решение Рады увеличить состав ЦИК до 17 человек было опубликовано в официальном издании
Загрузка...

Политика

Ольга Айвазовская. Фото: facebook.com/olga.ajvazovska

Президентская кампания под угрозой срыва: Айвазовская назвала три сценария на выборах

13 Сентября, 18:09

Депутаты должны взять за изменение состава ЦИК 20 сентября, и варианты развития событий есть разные

Политика

Фото: архив

Рада сделала еще один шаг к отмене депутатской неприкосновенности (дополнено)

Сегодня, 14:25

Теперь депутатов ждет продолжение работы над документом, после чего будет окончательное решение
Загрузка...