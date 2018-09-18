Рада поддержала увеличение состава ЦИК до 17 человек

Все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК

Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

За соответствующий законопроект № 9090 "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "О центральной избирательной комиссии" во вторник проголосовало 236 народных депутатов.

"Таким образом, все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК", -сообщил автор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Ранее сообщалось, что парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" готова как к отказу от голосования за две уже внесенные президентом Украины кандидатуры в Центральную избирательную комиссию от "БПП" и "Народного фронта", так и к полному обновлению состава ЦИК.

"Чтобы снять напряжение в зале. "Оппозиционный блок" имел бы даже две кандидатуры, а зал уже определился бы голосованием", - отметила представитель президента в парламенте.

Напомним спикер парламента Андрей Парубий ранее заявлял, что рассчитывает начать рассмотрение законопроект об изменении состава ЦИК.