Рада назначила министром обороны Андрея Загороднюка

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада IX созыва, которая начала работу, 29 августа, назначила Андрея Загороднюка на пост министра обороны Украины.

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 314 депутатов.

Перед назначением на должность главы оборонного ведомства Загороднюк выступил перед депутатами. В своей речи он подчеркнул, что наши Вооруженные силы "настолько сильные, насколько силен персонал" и назвал главным приоритетом своей работы "развернуть государственную политику минобороны лицом к простому военнослужащему".

"У нас остро стоит вопрос комплектации, дисциплины, увольнений, соцобеспечения, и в целом вопрос, насколько военнослужащие видят свое будущее в Вооруженных силах. Второй вопрос – перейти к реформированию по стандартам НАТО. Мы очень серьезно изменились за последние годы, но впереди еще большой объем работы. Третий приоритет – вопрос добропорядочности – не все ресурсы распределяются как надо", – заявил он.

Также Загороднюк анонсировал представление подробной программы развития сил обороны.

Новости "Сегодня" писали, что первую сессию Рады открыл самый старший по возрасту народный депутат Юлий Иоффе. В парламент пришли не все народные избранники – в зале зарегистрировались 405 народных депутатов из 423-х.

Перед депутатами также выступил Владимир Гройсман, который объявил о сложении полномочий его правительством. Он отметил, что новый состав парламента имеет возможность принимать смелые и быстрые решения из-за существующего большинства.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама