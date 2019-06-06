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Рада не приняла отставку Полторака (дополнено)

6 июня, 13:32

Народные депутаты считают неправильным увольнять министра обороны в военное время

Степан Полторак
Степан Полторак. Фото: Минобороны Украины

Верховная Рада отказалась уволить Степана Полторака с должности министра обороны Украины. За соответствующее постановление проголосовали лишь 67 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий перед голосованием напомнил, что накануне парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны отказался одобрить увольнение министра, но данное постановление все равно было вынесено в сессионный зал.

Народные депутаты в своих выступлениях отмечали, что было бы странно уволить министра обороны во время войны с агрессором. При этом удивлялись, что президент инициировал увольнение Полторака, не представив при этом кандидатуры на пост министра обороны.

Отметим, что перед этим народные депутаты не поддержали увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, за отставку которого проголосовал всего 141 парламентарий.

Напомним, 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Раду постановления об увольнении Грицака, Полторака и Климкина. Также стало известно, что в Администрации главы государства готовят постановление на освобождение Юрия Луценко от должности генерального прокурора.

Министр обороны подал в отставку 20 мая. "Президент Украины – верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос моего увольнения с должности министра обороны Украины". Позже он рассказал подробности своей отставки с поста министра обороны.

Отметим, что недавно в парламенте решалась судьба правительства Украины. На голосование был вынесен вопрос об отставке премьер-министра. Однако еще до начала рассмотрения вопроса две фракции отказались за это голосовать. В итоге Рада отказалась уволить Владимира Гройсмана.

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Тег Рада, отставка, увольнение, Полторак

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