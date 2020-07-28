Рада не сможет уволить Степанова: эксперт озвучил причину

Инициатива группы депутатов Верховной Рады об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова является "исключительно политтехнологическим ходом и никаких последствий иметь не будет. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко, комментируя зарегистрированное в парламенте постановление об обращении к Кабмину относительно увольнения министра здравоохранения.

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Он напомнил, что Верховная Рада не имеет полномочий увольнять отдельных министров. Именно потому в постановлении депутаты обращаются к правительству.

"Никакой юридической силы это постановление не имеет. Верховная Рада не может уволить министра. Она может уволить весь Кабмин, но не отдельного министра по своей инициативе. Вот Кабмин своим решением может уволить министра и затем уже это решение должен одобрить парламент. В любом случае само решение де-юре принимается Кабмином, а парламент его утверждает", – объяснил Владимир Фесенко.

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Комментируя наличие среди соавторов постановления также депутатов из фракции "Слуга народа", политолог отметил, что "не для кого не секрет, что у "Голоса" с частью фракции "Слуга народа" очень теплые и хорошие отношения".

"Кроме того, если вы вспомните, назначение Степанова также поддерживала не вся фракция "Слуга народа". Тогда с первого раза назначение вообще не прошло, во второй раз постановление удалось принять лишь с помощью голосов ОПЗЖ. Потому изначально в монокоалиции были люди, которые не принимали это назначение", – отметил политолог.

Фесенко еще раз акцентировал, что данная инициатива останется без последствий, если иное решение не примут на Банковой.

"Все кадровые решения такого уровня у нас принимает даже не Кабмин. Кто будет руководить министерством, а кто нет с августа прошлого года у нас де-факто решает один человек – президент Владимир Зеленский. И поэтому этот сбор подписей против Степанова никаких практических последствий иметь не будет", – резюмировал эксперт.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Раде инициировали отставку Степанова. Почти 100 депутатов подписались под проектом постановления об обращении к Кабинету министров. Во фракции "Голос", которая и является главным инициатором этой идеи, рассказали, почему хотят отправить министра здравоохранения в отставку.

Напомним, в начале июня Рада уже пыталась уволить главу МВД Арсена Авакова, депутаты даже собрали какое-то количество подписей, однако до отставки так и не дошло. Вместо этого Аваков выступил в Раде с отчетом. Смотрите об этом в сюжете:

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