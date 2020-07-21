Рада поддержала законопроект об "инвестиционной няне": что это значит

Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании одобрила в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №3760 об "инвестиционной няне".

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За государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями проголосовали 244 депутата, сообщает пресс-служба ВР.

Законопроектом предлагается определить новый вид инвестора – инвестора со значительными инвестициями и инвестиционный проект со значительными инвестициями. Таким инвесторам хотят предоставить ряд льгот и закрепить статус государственного учреждения, в состав которого будут входить инвестиционные менеджеры, и которое уполномочивается Кабинетом министров Украины на сопровождение этих инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов.

Также устанавливается, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот: освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования, предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям, обеспечение объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

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При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

В то же время государство определяет требования и к инвесторам для получения господдержки, а именно:

размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро;

проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);

в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;

срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Законопроект предполагает введение в нашей стране инвестиционного договора между инвесторами и правительством в рамках осуществления проекта со значительными инвестициями.

Напомним, ранее в правительстве уже объясняли, как будут помогать бизнесу. Однако иностранцы настороженно отнеслись к идее украинского правительства. Новости "Сегодня" узнавали, что думает бизнес о "нянях" из Кабмина.

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