Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости политики

Рада поддержала законопроект об "инвестиционной няне": что это значит

21 июля, 17:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Государство хочет помочь бизнесу вкладывать в Украину на выгодных условиях

Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании одобрила в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №3760 об "инвестиционной няне".

Реклама

За государственную поддержку инвестиционных проектов со значительными инвестициями проголосовали 244 депутата, сообщает пресс-служба ВР.

Законопроектом предлагается определить новый вид инвестора – инвестора со значительными инвестициями и инвестиционный проект со значительными инвестициями. Таким инвесторам хотят предоставить ряд льгот и закрепить статус государственного учреждения, в состав которого будут входить инвестиционные менеджеры, и которое уполномочивается Кабинетом министров Украины на сопровождение этих инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов.

Также устанавливается, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот: освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий и пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины нового оборудования, предоставление права на пользование земельным участком для реализации инвестиционного проекта с уплатой арендной платы по специальным условиям, обеспечение объектами смежной инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, средства тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерные коммуникации и т.п.) путем строительства/реконструкции такой инфраструктуры за счет государства.

Читайте также: "Няни" для инвесторов: Милованов рассказал, как будут работать

В тренде
Рада разблокировала закон о легализации казино
Реклама

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

В то же время государство определяет требования и к инвесторам для получения господдержки, а именно:

  • размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро;
  • проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистики, обращения с бытовыми отходами, туризма, здравоохранения, образования, спорта (исключения составляют сфера возобновляемых источников энергии, добывающая промышленность, растениеводство и финансовая сфера);
  • в процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году;
  • срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Законопроект предполагает введение в нашей стране инвестиционного договора между инвесторами и правительством в рамках осуществления проекта со значительными инвестициями.

Напомним, ранее в правительстве уже объясняли, как будут помогать бизнесу. Однако иностранцы настороженно отнеслись к идее украинского правительства. Новости "Сегодня" узнавали, что думает бизнес о "нянях" из Кабмина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада инвесторы законопроект

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании
Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследованииПолитика
Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии
Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условииПолитика
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашениеПолитика
"Не содержит новизны": у Зеленского отреагировали на требование КадыроваПолитика
Черные ящики расшифровали: Кулеба озвучил пять требований к Ирану
Черные ящики расшифровали: Кулеба озвучил пять требований к ИрануПолитика
Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУ
Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять