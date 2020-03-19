Народные депутаты работают в комитетах и ходят на совещания

Верховна Рада ушла на карантин частично. Народные депутаты работают в комитетах парламента и ​​собираются на совещания. В этом заверил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ранее "Сегодня" сообщали, что один из народных депутатов, Сергей Шахов, заразился коронавирусом.

После этого часть депутатов фракции "Голос", которые контактировали с зараженным коллегой Сергеем Шаховым, заявили, что переходят в режим самоизоляции.

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На самоизоляции находится и сам заразившийся депутат Сергей Шахов.

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Тем временем помещения Верховной Рады Украины решили продезинфицировать, сообщил председатель парламента.

Также Дмитрий Разумков не исключил проведения внеочередных заседаний, если будет необходимость принять важные законы.

Ранее аппарат парламента подтвердил, что зараженного народного депутата Сергея Шахова не было на внеочередном пленарном заседании 17 марта.Также он отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций, которое состоялось 16 марта.В то же время, вернувшись из-за границы 11 марта, 12 числа Сергей Шахов уже посещал эфиры телеканалов и присутствовал на заседании комитета ВР по вопросам экологии. В МВД рассказали, что уже установлены полсотни человек, с которыми контактировал нардеп.

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