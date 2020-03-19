Верховную Раду решили продезинфицировать

Помещения Верховной Рады Украины решили продезинфицировать, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков. Напомним, ранее стало известно, что один из народных депутатов, Сергей Шахов, заразился коронавирусом.

Дмитрий Разумков не исключил проведения внеочередных заседаний, если будет необходимость принять важные законы. По словам председателя Верховной Рады, болезнь народного депутата Сергея Шахова не помешает работе парламента. Спикер также заверил, что лично он не болен. Правда, прошел ли тест на коронавирус – не сознался.

"В отношении Сергея Владимировича – с Шаховым общались, как и с любым другим народным депутатом. Он был на совещании 12 марта, это общеизвестная информация. После этого он не посещал Верховную Раду, на голосованиях его не было. И пока никаких подтверждений нет дополнительных проявлений коронавируса в Верховной Раде, поэтому работаем в штатном режиме", – сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Ранее аппарат парламента подтвердил, что зараженного народного депутата Сергея Шахова не было на внеочередном пленарном заседании 17 марта. Также он отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций, которое состоялось 16 марта.

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Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Шахов рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами у него был подтвержден коронавирус, и сейчас он находится на самоизоляции.

После этого в парламент срочно прибыла группа сотрудником Минздрава для проведения эпидемического расследования и установления лиц, с которыми контактировал Шахов. Как оказалось, нардеп вернулся из-за границы 11 марта, а 12 числа уже посещал эфиры телеканалов и присутствовал на заседании комитета ВР по вопросам экологии. В МВД рассказали, что уже установлены полсотни человек, с которыми контактировал нардеп.

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