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Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президенту

6 июня, 10:40

Ранее в законодательстве был один важный пробел, который не позволял отстранять президента от власти

Фото: Сегодня

После того, как Верховная Рада отказалась рассматривать президентский законопроект об импичменте, сегодня народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента (ВСК). За принятие закона проголосовали народных депутатов.

Авторы документа отмечали, что принятие данного закона была обусловлена необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Отмечается, что до сегодняшнего дня законом были урегулированы процедурные вопросы создания и ликвидации временных следственных комиссий, но границы и объемы полномочий указанной комиссии ни Конституцией, ни Регламентом парламента не были определены.

В соответствии со ст. 111 Конституции процедуру импичмента инициирует парламент, дело об импичменте расследуется ВСК, а устранение президента Украины в порядке импичмента возможно только по решению Верховной Рады. Таким образом, процедура импичмента является исключительно парламентской процедурой.

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Согласно законодательству, основанием для инициирования вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента и образования ВСК является письменное представление об этом, подписанном большинством народных депутатов. Внесенное на рассмотрение Рады письменное представление об импичменте должно содержать правовое обоснование необходимости образования ВСК.

"Таким образом, в действующем законодательстве порядок устранения президента Украины с поста в порядке импичмента прописан, однако, законодательных механизмов его реализации нет", – говорится в пояснительной записке.

Теперь же, согласно принятому закону, регулируется правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основаниями для образования ВСК могут быть сообщения о нарушении Конституции, законов Украины. Также законом устанавливаются особенности деятельности специальной временной следственной комиссии Верховной Рады. Статус и порядок деятельности ВСК для проведения расследования во время процедуры импичмента базируется на статье 111 Конституции Украины.

А тем временем у Зеленского анонсировали внесение в Раду двух важных законопроектов. Как рассказывал заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка, президент Украины намерен в ближайшее время подать в парламент законопроекты о наказании за коррупцию и обеспечению права на справедливый суд.

Также новости "Сегодня" сообщали, какие планы у депутатов на эту пленарную неделю, и когда возьмутся за Избирательный кодекс. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег Рада, законопроект, импичмент, ВСК

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