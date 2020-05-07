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  1. Новости политики

Рада приняла закон об усилении тестирования украинцев на коронавирус

7 мая, 14:48

Сергей Мартынец

Теперь привлекать к работе с коронавирусными пациентами смогу даже интернов

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла законопроект №3380 о внесении изменений в некоторые законы с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19. Речь идет об усилении процесса тестирования населения.

Теперь для лечения больных на COVID-19 могут привлекать в любые учреждения здравоохранения на волонтерских началах медиков-интернов, врачей без соответствующей квалификации.

Также врачам, работающими с коронавирусными пациентами, в случаи их самозиоляции теперь полагается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

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Отметим, что на сегодняшний день в Украине проводят ежедневного в районе 5-6 тысяч тестов на COVID-19. Однако депутаты считают это недостаточным. Принятый закон обязывает Министерство здравоохранения обеспечить организацию проведения усиленного тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний. Тестирование на коронавирус является обязательным для:

  • лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками СOVID-19;
  • лиц, которые контактировали с зараженными;
  • регулярное тестирование является обязательным для медиков, полицейских, нацгвардейцев, которые были задействованы в лечении больных на COVID-19 или следили за нераспространением эпидемии (патрулирование).

Минздрав должен обеспечить проведение амбулаторного тестирования для лиц, не требующих госпитализации. Для проведения тестирования на амбулаторном уровне может обеспечиваться развертывания пунктов тестирования (отбора образцов материалов) для дальнейшей транспортировки отобранных образцов в лаборатории. Для проведения такого тестирования можно привлекать интернов.

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Срок действия закона рассчитан на период карантина в Украине и мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях вспыхнул скандал с обещанными доплатами врачам. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский приказал погасить долги перед медиками. Смотрите его видеообращение:

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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Верховная Рада тесты коронавирус

Источник: Сегодня

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