Рада приняла закон по участникам АТО с инвалидностью

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в Закон Украины "О реабилитации инвалидов Украины" относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции. За соответствующее решение проголосовал 281 народный депутат.

Законом устанавливается, что лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, ампутированы верхние и/или нижние конечности, или полученное повреждение привело к необратимой потере части конечности, или необратимой потере другого органа или полной утраты органом его функций, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на ступень выше или I группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рева рассказал, как изменятся военные пенсии участников АТО

Также законом предусмотрено, что в случае, если лицо, которое обращается для установления инвалидности, не может прибыть на освидетельствование (переосвидетельствование) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, освидетельствование (переосвидетельствование) проводится по месту его проживания, в том числе по месту жительства в стационарных учреждениях для граждан преклонного возраста и лиц с инвалидностью, учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц или в учреждениях здравоохранения, в которых такое лицо находится на лечении.

Напомним, в декабре прошлого года Рада заменила термин "инвалид" на "человек с инвалидностью" в ряде законов. Цель законопроекта – привести действующее законодательство в соответствие с европейскими нормами.

Также сайт "Сегодня" писал, что участникам АТО с инвалидностью помогут открыть бизнес. 27 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5518, который предусматривает предоставление одноразовой финансовой помощи на развитие собственного бизнеса человеку с инвалидностью, которая получена во время участия в антитеррористической операции (АТО).