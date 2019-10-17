Как заработать миллион: Рада приняла закон о защите обличителей коррупции

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Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект №1010 "О предупреждении коррупции" про обличителей коррупции. Соответствующий документ поддержали 252 нардепа.

Докладчик по законопроекту, заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко отметила, что этот законопроект является критически важным для власти, поскольку коррупция стала чрезвычайно большой проблемой для общества. По ее словам, правоохранительные органы не в состоянии справиться с этой проблемой самостоятельно, поэтому законопроектом предлагалось ввести дополнительную физическую защиту, дополнительные гарантии для обличителей для того, чтобы они могли также стать активными участниками разоблачения крупнейших коррупционных схем в Украине.

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Нардеп отметила, что законопроектом установлено не только вознаграждение для обличителей, а целый ряд других гарантий. В частности, речь идет о возможности предоставлять информацию анонимно, о правовой и психологической поддержке, если они в такой помощи нуждаются, о защите трудовых прав обличителей, а также о предоставлении охраны им и их близким в случае такой необходимости. Одним из основных моментов этого законопроекта, подчеркнула докладчик, является денежное вознаграждение, которое государство будет обеспечивать тем обличителям, которые предоставили важную информацию для раскрытия самих коррупционных преступлений (речь идет о преступлениях от 10 миллионов гривен). Она считает, что принятие этого закона выведет борьбу с коррупцией на новый уровень.

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Законом установлено, что обличитель не несет юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, распространение указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или иных обязанностей или обязательств.

Согласно новой статье 130-1 Уголовного процессуального кодекса, за сообщение о коррупционном преступлении, за активную помощь в его раскрытии, если денежный размер предмета преступления или нанесенные государству убытки от такого преступления в пять тысяч и более раз (от 10 миллионов гривен) превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом в момент совершения преступления, обличителю выплачивается вознаграждение в виде 10% от денежного размера коррупционного преступления после вынесения обвинительного приговора суда, но не более трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления".

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