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Рада продолжит рассмотрение Избирательного кодекса

18 июня, 11:41

Андрей Парубий хочет более интенсивной работы парламентариев, ведь поправок более четырех тысяч

Фото: Сегодня

Рассмотрение избирательного кодекса стартовало с 6 июня, а на этой пленарной неделе народные депутаты продолжат рассмотрение данного документа №3112-1. Об этом сообщил на Согласительном совете лидером парламентских фракций спикер ВР Андрей Парубий.

По его словам, Избирательный кодекс является оптимальной системой выборов и для сторонников пропорциональной системы, и для сторонников мажоритарной системы

"Я считаю одним из фундаментальных кодексов, законов, которые Верховная Рада этого созыва должна пройти. Есть много мифов, много недоразумений и много искаженной информации относительно Избирательного кодекса, поэтому необходимо будет сделать большую презентацию и объяснить и обществу, и, наверное, многим народным депутатам преимущества Избирательного кодекса", – сказал Парубий.

Спикер парламент подчеркнул, что на этой неделе депутаты займутся поправками к Избирательному кодексу, которых подано более четырех тысяч. В то же время сам глава парламента отметил необходимость более интенсивного рассмотрения поправок.

Как сообщали новости "Сегодня", Парубий назвал вероятную дату принятия Избирательного кодекса. По его словам, это случится в течение ближайших трех недель.

А тем временем команда "Сегодня" и американская социологическая компания "Эдисон Рисерч" выяснила, что большинство украинцев считают роспуск Рады законным. Подробней смотрите на видео: 

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Тег Рада, Парубий, поправки, избирательный кодекс

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Сегодня

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