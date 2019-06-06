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Рада примет Избирательный кодекс: Парубий назвал дату

6 июня, 19:57

К парламентским выборам Украины получит новый свод законов, уверяет спикер парламента

Андрей Парубий
Андрей Парубий. Фото: Facebook

Глава украинского парламента Андрей Парубий считает, что перед внеочередными выборами в Верховную Раду народные депутаты примут Избирательный кодекс, рассмотрение которого должно начаться уже 6 июня.

По его словам, это случится в течение ближайших трех недель.

"Думаю, что рассмотрение документа займет две или три недели. Заключительный день у нас будет 11 июля. Если удастся быстрее на неделю, то 4 июля. Я вижу две рабочие даты для возможного голосования", – цитируют спикера Рады на сайте парламента.

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Напомним, что в конце мая комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады одобрил законопроект по Избирательному кодексу, который был принят в первом чтении еще в 2017 году, для рассмотрения во втором чтении в сессионном зале. Председатель подкомитета заявил, что документ можно даже проголосовать на этой неделе при соответствующей политической воле.


Как сообщалось, к Избирательному кодексу подали еще почти 400 правок. Изначально их было 4 307. Как рассказывал глава рабочей группы по вопросам подготовки нового Избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко, ни принятая в первом чтении редакция Кодекса, ни поданные четыре тысячи поправок не могли решить ряд проблем.

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Тег Верховная Рада, Парубий, избирательный кодекс

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