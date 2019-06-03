За Избирательный кодекс возьмутся 6 июня: Парубий озвучил планы Рады

Депутаты рассмотрят не только избирательное законодательство, но и законопроект, в котором идет речь об импичменте

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На этой неделе Верховная Рада начнет рассмотрение Избирательного кодекса 6 июня. Также депутатам депутаты займутся временными следственными комиссиями: положения данного законопроект предполагают и импичмент президенту. Об этом рассказал на Согласительном совете лидеров парламентских фракций спикер ВР Андрей Парубий.

По его словам, работа депутатов в сессионном зале во вторник начнется с законопроекта о сельскохозяйственной кооперации (№6527, 6527-1 и 6527-д), который не успели рассмотреть на прошлой пленарной неделе.

Спикер парламента также надеется на рассмотрение законопроектов о льготных перевозках отдельных категорий граждан и наказания за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами, которые были внесены в повестку.

"Ориентировочно, в час (4 июня) мы перейдем к рассмотрению закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" (№ 1098), – сказал Парубий и подчеркнул, что профильный комитет после многочасовых обсуждений принял положительное решение по законопроекту. – Правок много, но меньше тысячи, потому что целый ряд авторов свои правки сняли. И я надеюсь, что мы сможем провести обсуждение во вторник после обеда, в течение среды и в четверг около 10:40-11:00 выйти на принятие решения".

Отметим, что законопроект о следственных комиссиях регламентирует процедуру импичмента президенту. ВСК должны будут расследовать возможные правонарушения главы государства.

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В четверг Рада планирует рассмотреть блок важных для сотрудничества с Европейским Союзом законопроектов, а после обеда рекомендуется начать рассмотрение проекта Избирательного кодекса Украины (№ 3112-1).

"Это один из крупнейших законопроектов, кодексов, которые мы рассматривали за время своей каденции. Я надеюсь и верю, что эту масштабную, но очень важную работу, Верховная Рада сможет провести, и мы сможем еще на летней сессии принять Избирательный кодекс с открытыми списками", – подытожил Парубий.

Как сообщалось, к Избирательному кодексу подали еще почти 400 правок. Изначально их было 4 307. Как рассказывал глава рабочей группы по вопросам подготовки нового Избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко, ни принятая в первом чтении редакция Кодекса, ни поданные четыре тысячи поправок не могли решить ряд проблем.

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