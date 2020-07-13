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Рада проведет еще одно внеочередное заседание по одному важному вопросу

13 июля, 15:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты возьмутся за наказание пьяных водителей на дорогах

Сегодняшнее внеочередное заседание Верховной Рады не последнее в понедельник – сразу после него состоится еще одно: относительно усиления ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания по требованию президента Владимира Зеленского.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады 13 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания ВР, созванного в соответствии с распоряжением от 10 июля 2020 № 239, на котором рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№ 2695)", – говорится в распоряжении.

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Отметим, на сегодняшнем селекторном заседании у президента глава МВД Арсен Аваков рассказывал, что данный законопроект усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, внедряет штрафы за оставление места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

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Законопроектом также предлагается исключить из законодательства нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов, разрешить полицейскому записывать на видео нарушителя с обязательным внесением таких видеоматериалов в протокол об административном правонарушении.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский отреагировал на страшное ДТП, в котором погибла целая семья. Также он отметил, что срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных пьяными водителями.

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Верховная Рада внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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