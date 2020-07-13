Внеочередное заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения 13 вопросов, среди которых законопроекты от правительства и депутатов, а также несколько проектов постановлений.
Так, одним из главных вопросов будет проект постановления о назначении местных выборов в Украине на 25 октября. Также есть законопроекты относительно финансирования осенних выборов.
Кроме того, депутаты возьмутся за рынок электроэнергии в Украине и урегулируют некоторые вопросы в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Читайте подробнее, что рассмотрят депутаты на внеочередном заседании.
В то же время нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщал, что вечером в понедельник запланировано заседание фракции, где планируют рассмотреть кадровые вопросы. Отметим, что накануне сам же Качура не исключал, что сегодня могут рассмотреть и назначение нового главы Национального банка.
Как сообщали новости "Сегодня", на прошлой неделе депутаты собрали необходимое количество подписей для созыва еще одного внеочередного заседания Рады, но уже на 14 июля. А завтра ожидается плановое утреннее заседание парламента. В "Слуге народа" рассказывали, что на повестке дня будет шесть вопросов.
Смотрите также подробнее, как работала Рада на прошлом пленарном заседании:
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