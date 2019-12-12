Рада проведет внеплановое заседание: чем займутся депутаты

Сегодня первым в очереди будет стоять важный вопрос по Донбассу

/ Фото: Верховная Рада

Сегодня Верховная Рада возьмется за продление особого статуса Донбасса, рассмотрит ряд проектов постановлений, законопроекты об уменьшении давления на бизнес, о разведке и ряд других вопросов.

Так, первым на повестке стоит законопроект №2569 о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который предполагает продление особого статуса Донбасса на год.

Также депутаты рассмотрят ряд проектов постановлений:

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изменения в постановление парламента "О проведении в 2020 году весенней сессии ПА НАТО";

об отмене решения Рады от 05.12.2019 о принятии во втором чтении закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества;

об отмене решения Рады от 04.12.2019 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии";

об образовании Временной следственной комиссии по парламентскому контролю за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов;

об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты №2412 о разведке и №2414 о внесении изменений в законодательство относительно деятельности Службы внешней разведки Украины; о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно планирования использования земель (№2280).

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Во втором чтении депутаты займутся уменьшением давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора (№2172), попытаются усовершенствовать образовательную деятельности в сфере высшего образования (№2299), рассмотрят вопрос предоставления убежища бездомным особам (№0932).

Как сообщали новости "Сегодня", 11 декабря на аграрном комитете ВР разгорелись ожесточенные события при рассмотрении законопроекта о рынке земли. В какой-то момент возникла драка – активисты набросились на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца, потому что глава комитета Сольский отказался снимать законопроект о рынке земли с рассмотрения. Позже стало известно, что депутат после драки в Раде попал в больницу. В связи с эти фракция "Слуга народа" считает этот инцидент сознательной провокацией, цель которой – срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде. В свою очередь полиция открыла уголовное производство по факту драки.

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