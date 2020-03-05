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Рада рассматривает отставку Рябошапки: онлайн-трансляция

5 марта, 18:30

Сергей Мартынец

Слуги народа уверены, что голосов на увольнение генпрокурора хватит

Верховная Рада снова собралась на внеочередной заседание, на котором взялась за увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности уже одобрил его отставку и рекомендовал парламенту рассмотреть ее.

В то же время сам генпрокурор был уверен, что если и вынесут на голосование в сессионном зале вопрос его увольнения, то все равно не хватит голосов для его отставки.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию:

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что сегодня решается лишь вопрос выражения недоверия Рябошапке, а назначение его преемника в случае увольнения будет рассмотрено в другой день.

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Отметим, что перед внеочередным заседанием Рады народные депутаты от "Слуги народа" говорили, что в их фракции хватит голосов за отставку генпрокурора.

Рябошапка во время выступления на вчерашнем внеочередном заседании Рады, реагируя на упреки о якобы отсутствии посадок, напомнил, что для расследования топ-коррупции в Украине создана отдельная антикоррупционная инфраструктура: НАБУ, САП и Антикоррупционный суд, отвечающие за так называемые топ-посадки. Он отметил, что Офис генерального прокурора не влияет на эту антикоррупционную инфраструктуру, ведь именно это было одной из основ независимости и эффективности этой системы.

"Мы являемся единственным правоохранительным органом, который начал реальную реформу, который начал реальные изменения. И я считаю, что это одно из наших, возможно, главных достижений за последние шесть месяцев. С другой стороны, это не только наше достижение, нас за это и критикуют, ведь мы убрали из прокуратуры прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела, что раздражает "решал" разного типа не только в центре, но и в регионах, потому что и местные князьки теряют свою неприкосновенность", – говорил он.

В то же время в "Слуге народа" назвали имя человека, кто может заменить генпрокурора Рябошапку.

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отставка Верховная Рада генпрокурор Руслан Рябошапка

Источник: Сегодня

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