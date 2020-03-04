Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

Верховная Рада проводит пленарное заседание. Сегодня депутаты рассматривают поправки к законопроекту о рынке земли, а ближе к вечеру на внеочередном заседании займутся срочными законами, кадровыми решениями по Кабинету министров и заслушают силовиков.
Так, утреннее заседание посвящено "земельному" законопроекту – депутаты к 4 марта подошли с более 2000 пройденными поправками.
Смотрите заседание парламента онлайн:
На 16:00 запланировано внеочередное заседание парламента. В связи с этим были отменены заседания в комитетах, чтобы депутаты смогли отдохнуть и подготовиться. Это заседание инициировал президент Владимир Зеленский.
Глава государства попросил депутатов срочно рассмотреть следующие законопроекты:
- №3003 о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;
- №3015 о разделении должностей главнокомандующего Вооруженными силами и начальника Генерального штаба с 1 марта 2020 года, а не 1 января 2021 года, как планировалось ранее. Украинская армию перейдет на новую структуру управления по стандартам НАТО;
- №0025 о ратификации договора с Францией по закупке 20 патрульных катеров;
- №2500д о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение).
После этого планируется рассмотреть кадровые изменения в Кабмине (назначение/увольнение), а также заслушать руководителей правоохранительных структур Украины. Отметим, что спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозировал, что внеочередное заседание затянется до вечера.
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