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Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция

4 марта, 09:52

Сергей Мартынец

Утром - рынок земли, а вечером – внеочередное заседание

Верховная Рада проводит пленарное заседание. Сегодня депутаты рассматривают поправки к законопроекту о рынке земли, а ближе к вечеру на внеочередном заседании займутся срочными законами, кадровыми решениями по Кабинету министров и заслушают силовиков.

Так, утреннее заседание посвящено "земельному" законопроекту – депутаты к 4 марта подошли с более 2000 пройденными поправками.

Смотрите заседание парламента онлайн:

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На 16:00 запланировано внеочередное заседание парламента. В связи с этим были отменены заседания в комитетах, чтобы депутаты смогли отдохнуть и подготовиться. Это заседание инициировал президент Владимир Зеленский.

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Глава государства попросил депутатов срочно рассмотреть следующие законопроекты:

  • №3003 о допуске иностранных военных на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;
  • №3015 о разделении должностей главнокомандующего Вооруженными силами и начальника Генерального штаба с 1 марта 2020 года, а не 1 января 2021 года, как планировалось ранее. Украинская армию перейдет на новую структуру управления по стандартам НАТО;
  • №0025 о ратификации договора с Францией по закупке 20 патрульных катеров;
  • №2500д о внесении изменений в законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение).

После этого планируется рассмотреть кадровые изменения в Кабмине (назначение/увольнение), а также заслушать руководителей правоохранительных структур Украины. Отметим, что спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозировал, что внеочередное заседание затянется до вечера.

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Верховная Рада депутаты Кабинет министров

Источник: Сегодня

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