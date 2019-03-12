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Рада рассматривает "языковой" закон – ни одна поправка не принята

Сегодня, 17:44

Документ не ущемляет другие языки, а за пренебрежение законом можно будет получить штраф, говорят в парламенте

Рада рассматривает "языковой" закон – ни одна поправка не принята Политика Документ не ущемляет другие языки, а за пренебрежение законом можно будет получить штраф, говорят в парламенте

Народные депутаты сегодня начали рассматривать законопроект №5679-д о функционировании украинского языка как государственного. Верховная Рада уже рассмотрела три сотни поправок к документу, но не приняла ни одной. Всего их поступило более двух тысяч.

Законопроект предусматривает, что единственным государственным языком является украинский, им должны владеть чиновники и работники сферы услуг.

На украинском языке должно печататься подавляющее большинство книг и газет. В парламенте настаивают – документ никоим образом не ущемляет другие языки. Между собой люди могут говорить на любом языке. Никаких наказаний за это не предусмотрено, а вот за пренебрежение к государственному языку можно получить штраф – 850 гривен.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Спикер Рады Андрей Парубий также обратился к депутатам и объяснил им, что это их долг принять "языковой" закон. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег Рада, украинский язык, поправки, языковой закон

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Источник:

Сегодня

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