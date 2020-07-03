Рада рассмотрит отставку Смолия: онлайн-трансляция внеочередного заседания

Верховная Рада продолжает пленарную пятницу. После утреннего заседания депутаты собрались на внеочередное, на котором рассмотрят 14 вопросов, в том числе и кадровые – увольнение глав Национального банка и Антимонопольного комитета.

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Депутаты таки рассмотрят сегодня вопрос увольнения главы Национального банка Якова Смолия, а также руководителя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. В повестку внесены соответствующие проекты постановлений.

Также парламент возьмется за важный для выпускников школ Донбасса и Крыма президентский законопроект №3734. Документом предлагается внести изменения в закон "О высшем образовании", которым предлагается отменить обязательное внешнее независимое оценивание для вышеуказанной категории учеников.

Рада рассмотрит правительственный и депутатский законопроекты о внесении изменений в государственный бюджет. Кроме того, попытается отменить решение парламента о принятии закона относительно хода процессуальных сроков во время карантина. Рассмотрят проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете.

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Как сообщали новости "Сегодня", после того, как глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку, президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на его увольнение. Его поддержал и профильный комитет ВР. В то же время нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, могут ли сегодня рассмотреть его отставку, а также назвала возможных кандидатов на замену Смолию.

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