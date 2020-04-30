Внеочередное заседание Верховной Рады : онлайн-трансляция

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором планирует принять ряд законопроектов, проголосовать несколько проектов постановлений, в частности по Временным следственным комиссиям и обращению к Западу относительно российской агрессии.

Так, одним из главных вопросов будет предложение народных депутатов применить особую процедуру сокращенного рассмотрения законопроектов во втором чтении, к которым подано большое количество поправок. В данном случае эта процедура запускается для принятия банковского закона, но его депутаты будут принимать уже на следующем заседании.

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Также депутаты возьмутся за Временные следственный комиссии: один проект постановления касается отчета ВСК о взрывах на военных складах в Украине; второй – внесение изменений в постановление о создании ВСК по расследованию фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, обнародованных в СМИ. Читайте подробней, что сегодня рассмотрит Рада на внеочередном заседании.

Как сообщали новости "Сегодня", предыдущее внеочередное заседание парламента проходило 24 апреля. Перед ним собиралась фракция "Слуга народа" и общалась с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, кандидатуру которого рассматривают на пост вице-премьер-министра по реформам. Ожидалось, что вопрос его назначения уже вынесут на том заседании ВР, но этого так и не случилось. Среди прочего депутаты приняли пару важных решений, например, разблокировали изменения в Регламент. Читайте подробнее об итогах заседания Рады.

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