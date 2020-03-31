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  1. Новости политики

В Раде заблокировали закон о рынке земли: стала известна причина

31 марта, 13:02

Сергей Мартынец

Два нардепа пытаются отменить принятие закона

В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений об отмене принятия закона №2178-10 о рынке земли.

Автор проекта постановления №2178-10-П внефракционный нардеп Антон Поляков отмечет, что закон о рынке земли был принят с нарушением процедуры согласно требованиям Конституции и Регламента ВР. Депутаты жалуются, что большое количество поправок вообще не были внесены на рассмотрение. Проблема в том, что в законопроекте не появилась дополнительная сравнительная таблица, в которую комитет должен был внести поправки, ранее не вошедшие в документ.

Он отметил, что был нарушен и Регламент парламента при принятии законопроекта.

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"При рассмотрении проекта закона о рынке земли во время пленарного заседания 31 марта народными депутатами был высказан ряд замечаний к содержанию законопроекта, однако в нарушение норм Регламента, указанные замечания были проигнорированы председателем Верховной Рады и законопроект был поставлен на голосование в целом. В соответствии с частью 2 статьи 114 Регламента, Верховная Рада после принятия законопроекта за основу может принять решение о принятии законопроекта в целом, при условии соблюдения требований настоящего Регламента", – объяснил нардеп.

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Еще один проект постановления №2178-10-П1 об отмене принятия земельного закона зарегистрировала в парламент внефракционный нардеп Оксана Савчук. Текст ее документа пока отсутствует.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на вторник, 31 марта, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект № 2178-10 предусматривает запуск рынка земли в Украине с 1 июля 2021 года, а соответственно, и снятие моратория на продажу сельхозучастков. Читайте подробней, что приняла Рада и кто сможет покупать участки.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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Верховная Рада закон рынок земли

Источник: Сегодня

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