Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и разрешила его арестовать

Народный избранник подозревается в махинациях с закупками и нанесении ущерба стране почти на 100 миллионов гривен

Ярослав Дубневич. Фото: facebook.com/Dubnevych

Верховная Рада разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа от депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича и привлечь его к уголовной ответственности. Соответствующее представление поддержали 332 парламентария.

Также народные депутаты дали добро на задержание политика – поддержал 241 нардеп, и на арест – 229 голосов.

Накануне регламентный комитет поддержал представления генерального прокурора Руслана Рябошапки, который отметил, что у следствия есть достаточно доказательств вины нардепа.

Реклама

В свою очередь сам Ярослав Дубневич и его адвокат заявляли, что представление ГПУ не содержит конкретных доказательств и фактов совершения преступления, а потому является необоснованным. Кроме того, по словам адвоката, есть вопрос о законности получения доказательств.

Читайте также: Штрафы для депутатов-прогульщиков: закон вступил в силу

Дубневич назвал дело против него "сфальсифицированным и политически мотивированным". В то же время он отметил, что не собирается скрываться от следствия и влиять на свидетелей и доказывать невиновность в суде.

Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы причинил ущерб государству в размере 93 млн грн. Читайте подробней о представлении на народного депутата и в чем конкретно ему вменяют следователи.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал о плодотворной работе своего ведомства и отмечал, что с начала осени предъявлено около 20 подозрений экс-нардепам. Он отмечал слаженность правоохранительных органов в последнее время, и это начало приносить серьезные результаты.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама