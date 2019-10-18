Рябошапка: С начала осени предъявлено около 20 подозрений экс-нардепам

Генпрокурор отметил в последнее время слаженность правоохранительных органов, что приносит результаты

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал о довольно плодотворной работе правоохранительных органов с начала осени. С сентября ряду бывших депутатов и высокопоставленных чиновников сообщено о подозрении.

Об этом он рассказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН.

Он отметил слаженность правоохранительных органов, что привело к более интенсивному расследованию уголовных производств.

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"Сейчас мы работаем по двум направлениям. Первое из них это налаживание работы органов системы уголовной юстиции и, собственно, этот набор органов антикоррупционных и органов уголовной юстиции сейчас превращается в систему. И мы видим в последнее время большое количество, в том числе семь должностных лиц, в большей степени пока бывших, привлеченных к уголовной ответственности. Например, с начала сентября около 20 подозрений было предъявлено бывшим нардепам. Среди них бывший председатель комитета ВРУ", – сказал Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 октября НАБУ сообщило о подозрении Олегу Гладковскому (Свинарчуку). Бывшему заместителю секретаря СНБО инкриминируется злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов.

4 октября нардепу VIII созыва парламента Сергею Пашинскому сообщили о подозрении, а 7 октября суд взял экс-депутата под стражу до 4 декабря. Позже Апелляционный суд отказал отменить решение об аресте.

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