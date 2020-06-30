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Рада срочно заслушает Шмыгаля по наводнению на западе Украины

30 июня, 11:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты отмечают, что ситуация в западных областях страны очень серьезная

Верховная Рада в пятницу заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно ситуации с наводнением на западе Украины. Об этом шла речь на Согласительном совете руководства парламента с лидерами фракций.

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Об этом сообщает УНИАН.

Так, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко напомнил, что подтоплены около 70 населенных пунктов и это "большая катастрофа для страны". Поэтому он заявил, что необходимо пригласить главу правительства на заседание парламента и заслушать информацию о ситуации на западе страны.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, какие вопросы будут заслушаны в пятницу.

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"Относительно Часа вопросов к правительству: все депутатские фракции выступили с предложением заслушать премьер-министра. Главный вопрос – это вопрос, связанный с теми страшными событиями, которые мы наблюдаем на западе нашего государства, – это, в первую очередь, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская области … Предлагается следующим образом рассмотреть вопрос: это наводнение и дополнительные два вопроса – кадровая политика и вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом", – отметил Разумков.

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Он добавил, что Рада в любой момент готова будет собраться на внеочередное заседание (во время отпуска депутатов) для рассмотрения правительственных законопроектов, направленных на борьбу с наводнением.

Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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Верховная Рада наводнение Денис Шмыгаль

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