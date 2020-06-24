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Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета: уникальное видео

24 июня, 18:02

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

На видео показали населенные пункты в Раховском районе

На западе Украины продолжает бушевать непогода. В результате продолжительных ливней в области населенные пункты оказались затоплены. В интернете опубликованы видео последствий непогоды с высоты.

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Среди подтопленных населенных пунктов оказались Великий Бычков и Луг в Раховском районе. На записи видно, как река вышла из берегов и достала до крайних зданий. Также показано, как на местах спасатели откачивают воду.

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Как мы сообщали ранее, из-за сильных дождей в Украине затопило почти две сотни населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на западные регионы. Ливни привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что к ликвидации последствий непогоды привлекли более 1500 человек, вертолеты и горноспасателей.

А в Черновицкой области сильные дожди привели к паводкам, которые уже успели подтопить 18 населенных пунктов. Из-за угрозы дальнейших наводнений в областной госадминистрации обратились к буковинцам и рассказали, что делать в случае внезапного подтопления.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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