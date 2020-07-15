Зеленский выступит на торжественном заседании Рады

Президент и спикер вручат награды и грамоты депутатам первого созыва парламента

В четверг, 16 июля, состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, на которое придут около 150 бывших депутатов-участников исторического событияи на котором выступит президент Владимир Зеленский.

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Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата ВР, передает УНИАН.

Данное заседание запланировано на 16:00. На него приглашены президент Украины, народные депутаты Украины первого и девятого созывов, председатели Верховной Рады предыдущих созывов, президенты Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров, руководители судебной ветви власти, должностные лица, которых ВР избирает, назначает и дает согласие на назначение на должность, главы дипломатических представительств иностранных государств.

Во время заседания присутствующим покажут исторические кадры, как 30 лет назад первые в истории независимой Украины депутаты принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины.

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Ожидается выступление Владимира Зеленского, Дмитрия Разумкова, первого президента Украины Леонида Кравчука, депутата первого созыва Игоря Юхновского. На этом заседании действующий глава государства вручит государственные награды участникам принятия Декларации, а Разумков – грамоты депутатам того исторического заседания.

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Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказывал нам, как будет работать парламент летом. По его словам, с середины июля до начала сентября будет 4-5 внеочередных заседаний Верховной Рады.

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