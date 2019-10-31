Рада уволила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада приняла постановление об увольнении с должностей трех членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Соответствующий проект постановления поддержали 313 народных депутатов.

Парламент постановил следующее: в соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" освободить от должностей членов Нацсовета Герасимьюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

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Отметим, что, согласно закону, после прекращения полномочий член Нацсовета продолжает исполнять обязанности до дня назначения нового своего преемника, что и подтвердил перед голосованием председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что теперь будут ждать проведения конкурса и новых кандидатов в члены Нацсовета.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 октября Рада приняла закон о назначении и увольнении членов Нацсовета по телерадиовещанию. Авторы закона мотивировали свою инициативу тем, что ранее порядок увольнения и назначения Верховной Радой фактически предусматривал двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, которые должны назначаться парламентом в связи с прохождением процедуры отбора и назначения, и это могло привести к остановке работы Нацсовета. Стоит отметить, что профильный комитет парламента объявляет начало отбора кандидатур на должность члена Нацсовета за 90 дней до дня прекращения полномочий членов. 16 октября закон подписал президент Украины.

Напомним, в мае, практически разу после инаугурации, президент Владимир Зеленский отменил два указа Порошенко по назначениям в Нацсовете по телевидению.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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