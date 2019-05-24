Зеленский отменил два указа Порошенко по назначениям в Нацсовете по телевидению

Президент Зеленский отменил два указа своего предшественника Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Юрия Артеменко на должность члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Для этого президент снял Артеменко с должности члена Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и инфоматизации. А также отменил два указа своего предшественника: об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, и о назначении на освободившееся место Владимира Горковенко.

Как сообщалось, 4 мая Юрий Артеменко, который был председателем Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года, заявил о решении уйти в отставку до официального истечения срока своих полномочий, которые должны завершиться в июле.

По его словам, причиной такого решения являются два фактора – усталость и предложение перейти на другую работу.

На официальном сайте президента появился указ №186 от 4 мая об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

7 мая Артеменко был назначен в Нацкомиссию по вопросам регулирования связи.

Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада. Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий – пять лет с дня назначения.

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