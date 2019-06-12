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В Раде прокомментировали голосование за отставку Климкина и назначение Пристайко

12 июня, 20:01

Геращенко считает, что парламент проголосует за назначение нового министра иностранных дел

Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины. Фото: AFP

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент поддержит кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Об этом она написала в Facebook.

"Пристайко – профессиональный, кадровый дипломат, и я оптимистично оцениваю голосование за его назначение", – отметила Геращенко.

По ее словам, было бы логично, если бы президент Украины Владимир Зеленский "лично представил Верховной Раде своего кандидата на должность министра".

"Моя позиция следующая – Климкин (действующий глава МИД) не крепостной, он подал заявление об увольнении, парламент, согласно регламенту, может рассматривать кадровые вопросы в любой сессионный день (рассмотрение поправок в Избирательный кодекс не мешает кадровым вопросам)", – написала она.

Напомним, арезидент Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. И подал кандидатуру на пост нового главы МИД Украины – Вадима Пристайко.

Отметим, в украинском МИДе Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел. 

Вадим Пристайко. Фото: МИД Украины

Напомним, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.


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Тег Верховная Рада, Климкин, Пристайко

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