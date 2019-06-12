В Раде прокомментировали голосование за отставку Климкина и назначение Пристайко
Геращенко считает, что парламент проголосует за назначение нового министра иностранных дел
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что парламент поддержит кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины. Об этом она написала в Facebook.
"Пристайко – профессиональный, кадровый дипломат, и я оптимистично оцениваю голосование за его назначение", – отметила Геращенко.
По ее словам, было бы логично, если бы президент Украины Владимир Зеленский "лично представил Верховной Раде своего кандидата на должность министра".
"Моя позиция следующая – Климкин (действующий глава МИД) не крепостной, он подал заявление об увольнении, парламент, согласно регламенту, может рассматривать кадровые вопросы в любой сессионный день (рассмотрение поправок в Избирательный кодекс не мешает кадровым вопросам)", – написала она.
Напомним, арезидент Владимир Зеленский подписал представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина. И подал кандидатуру на пост нового главы МИД Украины – Вадима Пристайко.
Отметим, в украинском МИДе Вадим Пристайко работает уже около двух десятков лет. За свою многолетнюю карьеру он сменил ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замминистра иностранных дел.
Напомним, 6 июня парламент рассматривал президентские представления, но отказался уволить председателя СБУ Василия Грицака, главу МИДа Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. Причем голосования оказались абсолютно провальными для президента, так как его предложения в двух случаях не набирали и 100 голосов, и только по главе МИДа было 141 голос. После этого представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук рассказал о новой попытке Зеленского уволить силовиков.
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