Штрафы за поджог сухостоя в Украине увеличат в 70 раз

С начала огородных работ из года в год Украину подкашивает одна и та же проблема – целые гектары охватывает огонь. И поскольку в большинстве случаев, поджигают их намеренно, экоактивисты уже давно настаивают на более суровом наказании, чем штраф в символические 85 гривен. И после того, как в Киеве и его предместьях за сутки потушили 167 пожаров, Кабмин заявил, что финансовые взыскания, вероятно, увеличат в 70 раз, то есть до шести тысяч гривен. Но напугают ли нарушителей такие суммы и почему жечь траву так опасно для всего живого?

Дым, огонь и десятки метров выгоревшей земли. Такое можно увидеть вблизи чуть ли не каждого украинского села. Люди активно жшут сухостой. Выезжаем за пределы Киева и сразу замечаем дым. Возле дома пенсионерка жжет сухостой.

"А где я его девать буду, когда я сама живу, кто мне его повезет?", – спрашивает Надежда, которая сама поджигает сухостой.

Но при этом Надежда говорит, что следит за огнем.

А вот в Хмельницкой области кто-то так же, якобы осторожно, поджег сухостой у озера. Вследствие этого вспыхнуло гнездо утки. Сама птица тоже пострадала.

Масштабный пожар ликвидировали спасатели на Киевщине. Там загорелся травяной настил, самос хвойных молодых деревьев, камыш и кустарников общей площадью в 30 гектаров.

В другом селе пенсионерка подожгла сухую траву и кусты, потому что будто бы так боролась с лисами. Устроенный ею пожар уничтожил поле на площади в один гектар и четыре десятка деревьев. Своей вины женщина признавать не хотела.

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Мнение о том, что сжигание сухостоя приносит пользу – ложное, отмечает эколог Екатерина Журбас. Это уничтожает всю фауну: птиц, полевых мышей, ежей:

"Это потеря биоразнообразия. Во-вторых, представители фауны, очень частая ситуация, когда пожарные находят обгоревшие гнезда или яйца, или земноводных находят на сожженных территориях. Насекомые, которые питаются растениями или живут в них, также страдают. То есть, мы говорим о нескольких звеньях в экосистеме, которые испытывают влияние такой деятельности человека".

Но теперь поджигателей ждут штрафы до 3,5 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом произошел пожар на открытой местности, огонь с пылающей травы и мусора перекинулся на две постройки. На месте спасатели задержали агрессивного поджигателя.

При этом в столице ежедневно происходит около 30-40 пожаров, что также усугубляет загрязнение воздуха. В частности, накануне масштабный пожар вспыхнул на улице Бориспольской. Как рассказали сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, рядом со складом мужчина с компанией жарил шашлык. От этого загорелась трава, а огонь перекинулся на склад.

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