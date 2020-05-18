Разумков рассказал, когда журналистов снова могут пустить на заседания Рады

В Украине с 22 мая хотят снова ослабить карантин и, возможно, уже с этого периода времени журналисты смогут посещать пленарные заседания Верховной Рады в привычном режиме и будут иметь доступ в ложу прессы и кулуары. Об этом заявил на заседании Согласительного совета спикер парламент Дмитрий Разумков.

Комментируя предложение смягчить карантинный режим для журналистов, работающих в парламенте, он отметил, что Верховная Рада работала в режиме карантина. Он добавил, что карантинные мероприятия постепенно будут смягчаться.

"Следующие шаги (по ослаблению карантина. – Ред.) будут после 22 мая, то мы также будем смягчать для всех, в том числе и для представителей уважаемого медиасообщества. Нужно делать это, учитывая последствиях, которые могут быть. Давайте делать так, чтобы и нам, и телезрителям, и журналистам было удобно и безопасно работать в стенах Верховной Рады", – подчеркнул Дмитрий Разумков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина, в котором была два месяца и работала в режиме внеочередных заседаний. Теперь в обычном пленарном режиме депутаты начнут работу с 19 мая.

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