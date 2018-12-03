Радикальная партия представила отчет о работе фракции в парламенте

Сегодня, 17:20

По словам Олега Ляшко, это первый в истории украинского политикума публичный отчет политической партии


Радикальная партия проводит конференцию, на котором ее лидер Олег Ляшко и народные депутаты отчитываются о достижениях фракции в парламенте.

По словам Олега Ляшко, это первый в истории украинского политикума публичный отчет политической партии.

Лидер Радикальной партии отчитывается за 4 года работы фракции в парламенте. Сейчас в столице Украины собрались около тысячи партийцев со всей Украины и сторонники партии.

Сегодня у лидера "радикалов" день рождения. Ему исполнилось 46. Впрочем, Олег Ляшко внимания на этом не акцентирует, говорит, работа – важнее. Согласно отчету, за 4 года Радикальная партия подала в парламент около полутысячи законопроектов.

В этом году в частности, добились увеличения минимальной зарплаты вдвое до 3200 гривен. Это позволило осуществить индексацию пенсий для 5,5 млн пенсионеров. По настоянию Радикальной партии ввели программу "Доступные лекарства", ликвидировали спецпенсии прокурорам, судьям, налоговикам, министрам и депутатам.

Еще среди достижений в Радикальной партии подчеркивают внедрение стимулов для увеличения добычи украинского газа и инициирование масштабной энергомодернизации.

Одно из последних достижений Радикальной партии – согласование Конституционным судом изменений в главный закон, которые предлагает внести Олег Ляшко. А именно, закрепление нормы, согласно которой фермерское хозяйство является основой аграрного строя Украины, и о запрете продажи земли иностранцам.

"Находясь в оппозиции мы не просто критикуем власть, каждый дурак ее может критиковать, мы предлагаем альтернативу, как сделать лучше, чтобы страна была сильной, и чтоб украинцы достойно жили в своей стране", – сказал Олег Ляшко.

Напомним, Ляшко предлагает упразднить должность премьера.

Как известно, Ляшко утверждает, что сегодня есть возможности снизить цену на газ.

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ляшко, Радикальная партия

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"Сегодня"

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