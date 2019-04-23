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Раду просят запретить продажу ароматизированных сигарет

Сегодня, 19:33

С соответствующей рекомендацией решил обратиться Комитет по вопросам здравоохранения

Фото: Верховная Рада
Фото: Верховная Рада.

Комитет по вопросам здравоохранения решил рекомендовать Верховной Раде поддержать в первом чтении законопроект № 9073-1, которым предлагается запретить вкусовые добавки не только в сигаретах, а также в табаке для самокруток и сигариллах.

Соответствующее решение было принято на заседании 23 апреля, информирует пресс-служба парламента.

"Во время заседания народные депутаты отмечали необходимость запрета табачных изделий с характерным вкусом или запахом, поскольку они, в частности, способствуют распространению такой вредной привычки как курение среди женщин и подростков", – сказано в сообщении.

Документ также содержит определение новых изделий для курения.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в результате обыска на одном из складов была обнаружена крупная партия контрабанды - тысячи пачек сигарет и сотни литров алкоголя.

Кроме того, в Закарпатской области пограничники изъяли 36 ящиков контрабандных сигарет, а в Черновицкой области на границе с Румынией они обнаружили табачную контрабанду стоимостью более 6 млн грн – одну из крупнейших за последние пять лет.


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Тег сигареты, Верховная Рада, табак

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