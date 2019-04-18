В Запорожье изъяли большую партию контрабандных сигарет и алкоголя

Тысячи пачек сигарет и сотни литров спирта были обнаружены в складском помещении

Контрабанда в Запорожье. Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

В Александровском районе Запорожья в результате обыска на одном из складов была обнаружена крупная партия контрабанды - тысячи пачек сигарет и сотни литров алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники Государственной фискальной службы изъяли 65 тысяч пачек сигарет и 300 литров жидкости с запахом спирта.

Табачные изделия иностранного производства не имели марок акцизного налога и были ввезены на территорию Украины вне таможенного контроля. Дельцы планировали продавать контрабандные сигареты на территории области, собираясь выручить на них около двух миллионов гривен.

Напомним, недавно в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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